Как в Пскове танки делают – ПАИ-live с Александром Коноваловым

13:02, 06 октября 2020, ПАИ

В свободное от работы время заместитель главы администрации Пскова Александр Коновалов делает танки. Точнее, восстанавливает боевые машины времен Великой Отечественной войны. В неприметном ангаре в одном из районов города расположилась мастерская «Арьергард», где происходит второе рождение советских танков, воевавших в годы войны. По кусочкам, которые собираются со всей России, по историческим чертежам скрупулезно восстанавливаются исторически достоверные боевые машины.

Как это происходит, с чего все началось и есть ли в восстановленных танках место новоделу — смотрите в эфире ПАИ-live интервью с Александром Коноваловым.