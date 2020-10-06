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Общество

Замглавы администрации оценил перспективы появления музея с военной техникой в Пскове

Заместитель главы администрации Пскова Александр Коновалов оценил перспективы появления исторического музея с военной техникой. Об этом он рассказал в эфире ПАИ-live 6 октября.

«Это будет стоить больших денег, – отметил Коновалов. – Мы область с богатой историей и должны стать привлекательным регионом для туристов».

Кроме того, Александр Коновалов рассказал, что мечтает собрать в своей мастерской «Арьергард» тягач «Сталинец-2».

«У меня припрятаны детали, через лет пять мы подойдем к этой идее, – рассказал спикер. – Мне интересно собирать утраченные экспонаты, поднимать все чертежи, изготавливать все детали».

При этом Александр Коновалов добавил, что ему интересно заниматься только танками, а самолеты ему «неинтересны».

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