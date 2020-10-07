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Общество

23 человека с признаками ОРВИ госпитализировано в Псковской области за неделю

За неделю в Псковской области госпитализировано 23 человека с признаками ОРВИ, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Псковской области.

Заболеваемость ОРВИ в регионе ниже недельного эпидемического порога по совокупному населению на 26,8 %. Всего за неделю заболело 3 022 человека (47,99 на 10 тысяч населения).

В Пскове ОРВИ заболело 1 306 человек (62,16 на 10 тысяч населения), что ниже недельного эпидпорога на 36,2 %.

По состоянию на 2 октября за счет федерального бюджета против гриппа привито 157 943 человека или 42 % от плана иммунизации. Процент привитых от численности населения Псковской области составляет 35,23 %.

В Псковской области продолжается вакцинация населения от гриппа. Сделать прививку против гриппа можно бесплатно в поликлинике по месту жительства.

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