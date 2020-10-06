Лучших руководителей школ и детсадов наградили в Пскове

17:17, 06 октября 2020, ПАИ

Торжественный прием руководителей образовательных учреждений в честь Дня воспитателя и Дня учителя состоялся 6 октября в администрации Пскова, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета. Мероприятие провел глава администрации Пскова Александр Братчиков.

За чашкой чая собрались лучшие руководители и сотрудники школ и детских садов города, руководитель управления образования администрации Пскова Анна Кузыченко и сотрудники управления.

Открывая прием, Александр Братчиков отметил сложность воспитания и обучения детей. «В этом году в условиях, когда из-за коронавируса школы перешли на дистанционное обучение, родители поняли, как сложно учителям. Дети – наше будущее, и то, что мы в них вложим, будет определять будущее нашей страны. Переоценить ваш труд невозможно. Наверняка вы почувствовали на себе это изменение», – подчеркнул глава администрации.

Александр Братчиков также наградил ряд работников образования нагрудным знаком «Почетный работник воспитания и просвещения РФ» и почетными грамотами администрации Пскова за добросовестный труд в системе муниципального образования.