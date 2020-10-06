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Общество

Должник из Новосокольников был арестован за уклонение от обязательных работ

За уклонение от обязательных работ был арестован должник из Новосокольников. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФССП по Псковской области.

Мужчина был обязан отбыть 205 часов обязательных работ, но решение суда не исполнил. В отношении него составили семь протоколов об административном правонарушении.

В результате суд назначил жителю Новосокольников наказание в виде семи суток ареста. Помимо этого, мужчине необходимо будет отработать часы обязательных работ, которые ему были назначены ранее.

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