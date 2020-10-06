До 18 градусов тепла и дожди ожидаются в Псковской области 7 октября

19:04, 06 октября 2020, ПАИ

7 октября на территории Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями, небольшие дожди. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

По данным Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха в регионе ночью составит от +7 до +12 градусов, днём – от +13 до +18.

Будет дуть южный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет низким.