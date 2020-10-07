В Псковской области стартовал второй этап конкурса «Народный участковый - 2020»

09:45, 07 октября 2020, ПАИ

7 октября в регионе стартовал второй этап конкурса «Народный участковый - 2020». Об этом Псковскому агентству информации сообщила пресс-служба УМВД России по Псковской области.

На первом этапе конкурса выбраны лучшие участковые в каждом городе и районе. Второй этап, в ходе которого жители области выберут «народного участкового» региона, пройдет с 7 по 16 октября 2020 года.

«Народный участковый» области определится большинством голосов населения, набранных по итогам голосования с 7 по 16 октября. Победитель второго этапа будет представлять Псковскую область на Всероссийском конкурсе.

Информация об участниках конкурса, их фотографии размещены на интернет-сайте УМВД России по Псковской области.