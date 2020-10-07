Разрушающиеся дома № 4 и 7 по улице Труда в Пскове планируют исключить из Реестра объектов культурного наследия

16:12, 07 октября 2020, ПАИ

Разрушающиеся дома № 4 и 7 по улице Труда в Пскове планируется исключить из Реестра объектов культурного наследия. Об этом сообщил глава администрации Пскова Александр Братчиков во время пресс-конференции 7 октября, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«Это памятники регионального значения, и восстанавливать их можно только в изначальных формах и параметрах. Если посчитать в инвестициях, суммы получаются большие, и бизнесу неинтересно тратить на это деньги», - констатировал Александр Братчиков.

Глава администрации отметил, что вывести дома из Реестра объектов культурного наследия регионального значения будет непросто – дискуссий и разногласий не избежать.