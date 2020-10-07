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Общество

Вирусологи рассказали, как распознать тяжелое течение коронавируса заранее

Вирусологи рассказали, как заранее распознать тяжелое течение коронавируса. Академик РАН, заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии, иммунологии Сеченовского университета Виталий Зверев дал несколько рекомендаций, пишет РИА Новости.

Для того чтобы не пропустить признаки коронавируса, можно следить за уровнем кислорода крови с помощью пульсоксиметра. Когда уровень падает до критической отметки 93, это может говорить о болезни.

Виталий Зверев призвал чаще дышать свежим воздухом и уделять внимание здоровью, поскольку больше COVID-19 подвержены люди с хроническими заболеваниями. Согласно данным на 7 октября, в России коронавирусом заболели 1 248 619 человек.

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