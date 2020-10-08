Более 500 упаковок нового препарата от коронавируса продали в аптеках России

07:30, 08 октября 2020, ПАИ

В России с начала аптечных продаж «Арепливира» и «Коронавира» — препаратов для лечения коронавируса на основе фавипиравира — жители купили более 500 упаковок. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на аналитиков фармацевтического рынка.

Уточняется, что минимальная отпускная стоимость этих лекарств составляет 11 550 рублей.

По информации фирмы «Альфарм», розничные продажи препаратов на основе фавипиравира начались еще летом. Согласно базе данных мониторинга аптечных продаж компании, средняя отпускная цена упаковки такого лекарства в июле составила 17 тыс. рублей.

В конце октября в аптеках появится третий подобный препарат — «Авифавир» — с приходом которого цены на средства против коронавируса начнут снижаться, считают специалисты отрасли.

При этом директор Института медицинской паразитологии имени Марциновского вирусолог Александр Лукашев заявил, что фавипиравир может вызывать «значительные побочные эффекты», поэтому применять его самостоятельно, без контроля врача «крайне не рекомендуется».