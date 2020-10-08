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Поддержка бизнеса и моногород Печоры — Андрей Михеев в эфире ПАИ-live
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Общество

Поддержка бизнеса и моногород Печоры — Андрей Михеев в эфире ПАИ-live

Год назад Печоры получили статус моногорода. Статус дает определенные преференции в развитии бизнеса на территории муниципалитета и создает предпосылки для изменения социально-экономической ситуации.

Что сделано за год, есть ли интерес со стороны инвесторов, каковы перспективы развития моногорода, а также в целом о поддержке малого и среднего бизнеса в эфире ПАИ-live 8 октября рассказал председатель регионального комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрей Михеев.

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