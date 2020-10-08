Поддержка бизнеса и моногород Печоры — Андрей Михеев в эфире ПАИ-live

10:31, 08 октября 2020, ПАИ

Год назад Печоры получили статус моногорода. Статус дает определенные преференции в развитии бизнеса на территории муниципалитета и создает предпосылки для изменения социально-экономической ситуации.

Что сделано за год, есть ли интерес со стороны инвесторов, каковы перспективы развития моногорода, а также в целом о поддержке малого и среднего бизнеса в эфире ПАИ-live 8 октября рассказал председатель регионального комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрей Михеев.