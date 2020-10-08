3,5 млн рублей разыграют для поддержки малого бизнеса в Печорах

11:12, 08 октября 2020, ПАИ

Для поддержки малого бизнеса в Печорах разыграют субсидию в 3,5 млн рублей, заявил председатель комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области Андрей Михеев в эфире ПАИ-live 8 октября.

«После приобретения статуса моногорода в этом году, в рамках национального проекта по поддержке малого предпринимательства, нам также была выделена субсидия на целевую поддержку бизнеса в муниципальном образовании Печоры», – отметил Андрей Михеев.

По его словам, это первый раз, когда город получил такую сумму. «С учетом того, что особо крупного бизнеса, кроме «Еврокерамики», в Печорах нет, сумма отличная, чтобы поддержать 3-4 проекта», – добавил председатель комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике.

В настоящий момент в муниципалитете проходит конкурс по отбору заявок на получение этой поддержки. Уже в этом году предприниматели смогут получить финансирование за счет федеральной субсидии и софинансирования из областного бюджета.

«Муниципалитет проводит конкурс. Мы перечислили им субсидию, и они теперь ее разыгрывают. Я надеюсь, что до конца октября конкурсная процедура завершится и счастливчики получат заслуженную награду», – заключил Андрей Михеев.