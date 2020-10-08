Десять площадок предлагают потенциальным инвесторам в Печорах

12:12, 08 октября 2020, ПАИ

В Печорах предлагают десять площадок потенциальным инвесторам, четырём муниципальным и шести частным, рассказал председатель комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области Андрей Михеев в эфире ПАИ-live 8 октября.

«У инвесторов сейчас есть те проекты, которыми мы начинали заниматься и продолжаем это делать без наличия статуса моногорода. К Печорам, в принципе, есть интерес, поскольку это центр притяжения людей и туристов», – отметил Андрей Михеев.

По его словам, комитет работает над более грамотным позиционированием, формированием инвестиционных ниш и обучением, чтобы получить дополнительные компетенции, навыки, умения, поскольку статус моногорода – новый статус для Печор.

«В рамках формата обучения мы смотрим и на смежные бизнесы, потому что так мы сможем развивать агротуризм. Мы знаем фермеров, которые занимаются не только выращиванием, но и совмещают это с туристическими аспектами посещения этих объектов. Это агропромышленный комплекс, те ресурсы, которые есть на территории Печорского района: лесо- и деревопереработка», – рассказал Андрей Михеев.

Председатель регионального комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике отметил, что туризм рассматривается, как одно из приоритетных направлений бизнеса и экономики Печор и Печорского района. «Не забывайте, что в городское поселение Печоры, которое было образовано в 2015 году, входит тот же Изборск. Это единое муниципальное образование. Поэтому, туризм, это, конечно, приоритет», – заключил Андрей Михеев.