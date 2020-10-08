Детям до 14 лет проезд в «Аэроэкспресс» обойдется в 1 рубль

19:38, 08 октября 2020, ПАИ

Компания «Аэроэкспресс», поезда которой курсируют между столичными аэропортами Шереметьево, Домодедово, Внуково и центром Москвы, запустила специальный тариф для детей до 14 лет, сообщает пресс-служба «Аэроэкспресс».

Стоимость проезда для детей до 14 лет с 7 октября по 8 ноября составит всего 1 рубль. Для детей до 5 лет проезд в аэроэкспрессах остается бесплатным.

«Эпидемиологическая обстановка снова ухудшается, тем не менее полеты продолжаются, и многим пассажирам приходится летать с детьми по тем или иным причинам. Чтобы сделать процесс поездки в/из аэропорта более спокойным для родителей, особенно сейчас, когда нужно помнить о множестве правил безопасности и других нюансах, мы запускаем специальный тариф с символической ценой 1 рубль. «Аэроэкспресс» - безопасный трансфер в аэропорт. Мы внимательно следим за санитарной безопасностью в подвижном составе и наших терминалах, предпринимаем усиленные меры дезинфекции, чтобы не допустить распространения инфекции», – отметила генеральный директор «Аэроэкспресс» Алина Бисембаева.

Приобрести билет можно только в кассах «Аэроэкспресс» и у мобильных кассиров компании в присутствии ребенка. Чтобы воспользоваться правом проезда со скидкой, необходимо предъявить документ, удостоверяющий возраст ребенка. Предложение действует на всех направлениях «Аэроэкспресс», а также в экспресс-автобусах компании, и не имеет ограничений по количеству приобретаемых билетов.

Для обеспечения безопасности пассажиров трижды в день проводится уборка с применением дезинфицирующих средств. В двухэтажных поездах непрерывно осуществляется обеззараживание воздуха встроенными в систему приточной вентиляции антибактериальными очистителями. В одноэтажных аэроэкспрессах дезинфекция воздуха проводится каждую ночь. Просторные вагоны позволяют соблюдать безопасную дистанцию.

Компания основана в 2005 году и за это время перевезла более 142 млн человек. Ежедневно поезда «Аэроэкспресс» выполняют в среднем 198 рейсов. Компания эксплуатирует 11 двухэтажных поездов производства швейцарской компании Stadler, отличающихся повышенной комфортностью и вместительностью, а также 7 одноэтажных составов, разработанных по специальному заказу на Демиховском машиностроительном заводе. Компания имеет собственный терминал в аэропорту Шереметьево. За более детальной информацией, пожалуйста, обращайтесь на www.aeroexpress.ru