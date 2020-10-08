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Общество

Готова заявка на придание Печорам статуса ТОСЭР

Фото ПАИ

Заявку на присвоение городу Печоры статуса территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) подготовила Псковская область. Об этом рассказал председатель комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрей Михеев в эфире проекта ПАИ-live 8 октября.

«Над заявкой в этом году мы работали, будем рассчитывать, что она будет поддержана правительством», – подчеркнул Андрей Михеев.

Статус моногорода дает ряд преимуществ для муниципалитета, а также моногорода имеют право создать свою территорию ТОСЭР и получить финансирование из федерального бюджета и внебюджетных источников.

«В моногороде определенная численность занятого населения работает на одном предприятии, – рассказал Андрей Михеев, добавив, что главной целью является помощь экономике муниципального образования дифференцироваться, то есть создать условия для иных направлений, для создания новых бизнесов, альтернативных в этом смысле градообразующему предприятию.

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