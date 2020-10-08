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Директор Псковской областной филармонии Елизавета Барышникова о советах, любви, страсти, музыке – в эфире ПАИ-live

Директор Псковской областной филармонии Елизавета Барышникова стала гостьей эфира ПАИ-live.

Елизавета Барышникова рассказала, почему «любит» советы и как выстраивается имидж Псковского симфонического оркестра, о любви, мире и сексе в кантате «Кармина Бурана», которая зазвучит на сцене Большого концертного зала филармонии 17 октября, а также сообщила зрителям ПАИ-live о новых проектах Псковской областной филармонии.

Оркестр в самолете, новые концерты на свежем воздухе, перезагрузка ансамбля «Псков» – про это и многое другое в эфире ПАИ-live на сайте Псковского агентства информации.

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