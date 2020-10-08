Минздрав рекомендует россиянам провести выходные дома из-за роста заболеваемости COVID-19

18:20, 08 октября 2020, ПАИ

8 октября Минздрав рекомендует россиянам провести предстоящие выходные дома из-за распространения коронавирусной инфекции, отказаться от посещения публичных мест и ограничить использование общественного транспорта. Об этом сообщили «Известия» .

По словам замминистра, сейчас в ряде регионов России отмечен рост заболеваемости COVID-19.

«Мы рекомендуем гражданам провести предстоящие выходные дома, в кругу членов семьи, проживающих совместно. Просим воздержаться от походов в гости, посещения публичных мест, ограничить использование общественного транспорта», — приводит его слова «РИА Новости».

Замглавы ведомства напомнил, что ограничение контактов, соблюдение социальной дистанции, правил гигиены и использование масок являются эффективными методами контроля заболеваемости коронавирусом.

Он добавил, что в министерстве призывают всех граждан поддержать медицинских работников и систему здравоохранения и не допустить «взрывного увеличения нагрузки на нее, связанного с ростом числа заболевших».

Ранее в четверг в Кремле заявили, что статистика суточного прироста новых подтвержденных случаев COVID-19 в России является поводом для внутренней мобилизации каждого жителя страны. В Кремле призвали россиян сделать необходимые выводы и соблюдать эпидемиологические меры безопасности, в том числе носить маски.

По данным оперштаба по борьбе с коронавирусом, в России за минувшие сутки выявили 11 493 новых случая этой инфекции. Суточный прирост выше 11 тыс. держится уже на протяжении трех дней. С начала эпидемии в нашей стране выявлен 1 260 112 случаев заражения этим вирусом в 85 регионах. За весь период скончались 22 056 человек, вылечился 1 002 329 пациент.

Ранее в четверг главный санитарный врач России Анна Попова заявила, что новый виток роста заболеваемости нельзя назвать второй волной, это лишь продолжение эпидпроцесса. По ее словам, избежать новых ограничений поможет соблюдение уже введенных на сегодняшний день ограничений.