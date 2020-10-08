В Пскове установили памятный вечевой колокол

21:32, 08 октября 2020, ПАИ

В сквере Народовластия в Пскове установили монумент Колокол. На нем слова: Вече, Советы, Собрание.

Идея об установке памятного знака в сквере на Запсковье появилась у депутатов Псковского областного Собрания в год 25-летия законодательного органа. Монтаж символического вечевого колокола, изготовленного на личные средства парламентариев шестого созыва, был запланирован на осень 2019 года, но в связи со смещением сроков реконструкции улицы Леона Поземского установку пришлось перенести на более позднее время.

Для памятника предусмотрена подсветка. Круглая основа будет облицована гранитом двух цветов – «белым» мансуровским и коричневым дымовским – и окружена небольшим кольцом зелёной зоны.