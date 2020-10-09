0
11:24
ВИДЕО: Драгоценные камни, яйца и вино - псковские художники раскрыли древние рецепты красок для икон
10:40
До 67 возросло число умерших от коронавируса в Псковской области
10:03
Михаил Ведерников поздравил митрополита Тихона с днем ангела
09:03
Анастасия Повторейко: Мы начали привыкать жить с коронавирусом и терять бдительность
08:35
Алина Виардо из Пскова споет в шоу «Голос» на Первом канале
08:18
До +17 градусов прогреется воздух в Псковской области
07:27
Патриарха - уроженца Псковской губернии чтят православные верующие
Еще новости
Общество

Составлен рейтинг самых популярных жалоб россиян в сфере ЖКХ

Рейтинг самых популярных жалоб населения в сфере ЖКХ возглавили обращения по поводу неудовлетворительного состояния многоквартирных жилых домов (18,1%), на втором месте начисление платы за коммунальные услуги (12,2%), на третьем — управление объектами (11,5%). Такие данные на основании более 9,2 тыс. жалоб за III квартал 2020 года предоставил «Национальный центр общественного контроля в сфере ЖКХ «ЖКХ Контроль», пишет газета «Известия».

«Самой серьезной проблемой в ЖКХ, по данным граждан, сейчас является состояние многоквартирных домов. В 2020 году она проявилась как никогда остро. В период пандемии управляющие компании зачастую использовали средства, предназначенные на содержание и проведение текущих ремонтов общего имущества, на проведение дезинфекции мест общего пользования», — отметила исполнительный директор центра, председатель Комиссии ОП РФ по ЖКХ, строительству и дорогам Светлана Разворотнева.

Она также отметила, что такая ситуация ожидаема, поскольку у организаций не только упали доходы, но и выросли расходы. На них возложили обязанности по проведению санитарных мероприятий в многоквартирных домах, но источников финансирования никто не указал, подчеркнула Разворотнева.

Поэтому одним из методов решения проблемы стало сворачивание работ по обслуживанию зданий, что в перспективе привело к ухудшению качества проживания в таких домах. В топ-10 тем, волнующих россиян, также вошли капитальный ремонт (8,7%), общие собрания собственников (4,3%), обращение с ТКО (3,6%) и другие темы.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Готовы ли вы ездить на работу на велосипеде?
Проголосовать >>>

ВИДЕО: Драгоценные камни, яйца и вино - псковские художники раскрыли древние рецепты красок для икон
09 октября 2020
ВИДЕО: Драгоценные камни, яйца и вино - псковские художники раскрыли древние рецепты красок для икон
До 67 возросло число умерших от коронавируса в Псковской области
09 октября 2020
До 67 возросло число умерших от коронавируса в Псковской области
Михаил Ведерников поздравил митрополита Тихона с днем ангела
09 октября 2020
Михаил Ведерников поздравил митрополита Тихона с днем ангела
Анастасия Повторейко: Мы начали привыкать жить с коронавирусом и терять бдительность
09 октября 2020
Анастасия Повторейко: Мы начали привыкать жить с коронавирусом и терять бдительность 1
Алина Виардо из Пскова споет в шоу «Голос» на Первом канале
09 октября 2020
Алина Виардо из Пскова споет в шоу «Голос» на Первом канале
До +17 градусов прогреется воздух в Псковской области
09 октября 2020
До +17 градусов прогреется воздух в Псковской области
Патриарха - уроженца Псковской губернии чтят православные верующие
09 октября 2020
Патриарха - уроженца Псковской губернии чтят православные верующие
Михаил Ведерников подвёл итоги первого дня стажировки Минпромторга в Пскове
09 октября 2020
Михаил Ведерников подвёл итоги первого дня стажировки Минпромторга в Пскове

Идет загрузка...