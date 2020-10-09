Мошенники из Великих Лук обманули завод на 300 тысяч рублей

14:14, 09 октября 2020, ПАИ

Мошенники из Великих Лук обманули завод на сумму более 300 тысяч рублей, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Двое мужчин работали на одном из заводов в Великих Луках. В 2016 году они представляли своему начальству фиктивные заявки от имени различных покупателей на получение продукции завода. Затем они забирали товар и самостоятельно его продавали, но другим людям. Вырученные деньги великолучане тратили на себя.

В отношении мужчин было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Выяснилось, что великолучане наворовали с завода продукции на сумму более 300 тысяч рублей. Уголовное дело направлено в Великолукский городской суд для рассмотрения. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.