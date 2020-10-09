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Общество

Минздрав назвал «Фавипиравир» безопасным лекарством от COVID-19

Препарат от коронавируса «Фавипиравир» доказал свою эффективность и безопасность. Так, Минздрав РФ прокомментировал ранее опубликованную в СМИ информацию о побочных эффектах от лекарства.

Представитель ведомства подчеркнул, что препараты на основе фавипиравира отечественного производства доказали безопасность по результатам трех фаз клинических исследований. Их успешно используют для лечения заболевших коронавирусом. По его словам, случаев серьезных побочных реакций на применение в России не зафиксировали.

В Минздраве добавили, что все производители лекарств, фармацевты и медики всегда обязаны сообщать о побочных действиях препаратов, которые принимает человек.

Также выяснилось, что Минздрав планирует внести «Фавипиравир» в список жизненно важных лекарств.

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