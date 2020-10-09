Михаил Ведерников встретился с главными редакторами районных газет

12:59, 09 октября 2020, ПАИ

Традиционную встречу с главными редакторами районных газет провел губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области, глава региона поблагодарил представителей районных СМИ за серьезный и профессиональный подход при освещении значимых для региона событий. В их числе кампания по внесению изменений в Конституцию РФ и Единый день голосования.

В этом году пятеро редакторов были избраны в местные органы самоуправления.

«Смелый шаг. Это ответственная работа в плане того, что депутаты глубоко погружены в местную специфику, проблематику и имеют возможность стать частью решений на местах», — подчеркнул Михаил Ведерников.

Губернатор также отметил, что обратная связь с представителями районных газет помогает понять, какие вопросы удается решить, а где необходимо подобрать другой подход, и призвал к доверительному общению.

Во время встречи руководитель Медиахолдинга Псковской области Ирина Федорова представила общие показатели работы редакций и рассказала о том, как организована их работа, как ведутся паблики в социальных сетях. Михаил Ведерников обратил внимание руководства Медиахолдинга на необходимость организации образовательных семинаров для обмена положительными практиками.

«Если одна редакция проседает, то руководство должно проанализировать причины. Неумелых и ленивых у нас нет, все стараются, люди опытные, но у всех разные условия. Если мы видим, что люди стараются, нужна какая-то помощь, то надо ее оказать», - подчеркнул Михаил Ведерников.

Дополнительно губернатор отметил необходимость организации плотной работы с органами муниципальной власти для оперативного и корректного освещения событий в районе, в том числе и через социальные сети.

​

Кроме того, в рамках мероприятия Михаил Ведерников отметил благодарственными письмами администрации области коллективы редакций, которые празднуют юбилейные даты со дня основания. Так, в этом году 90 лет отметили следующие редакции: «Заря» (Красногородский район), «Льновод» (Палкинский район), «Псковская провинция» (Псковский район), «Пушкинский край» (Пушкиногорский район), «Сельская новь» (Бежаницкий район), 85 лет — «Пламя» (Куньинский район), «Плюсский край» (Плюсский район), 75 лет — «Наша жизнь» (Пыталовский район).