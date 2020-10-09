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Общество

Вывозом ТКО в Псковском районе ежедневно занимаются две машины

Две машины ежедневно занимаются вывозом ТКО в Псковском районе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе «Экопрома».


В состав экипажа входят два человека — водитель и оператор загрузочной и разгрузочной установки. Выгружать отходы нужно из больших контейнеров объемом 2,5 и 4,5 кубических метра, которые подцепляются к установке мусоровоза специальным крюком с тросом.

«Такие контейнеры поднимет не каждый мусоровоз, обязательно нужен крюк и усиленная установка, которая может выдержать большой вес. Вручную его тоже не поднимешь, не перекатишь. Особенность мусоровоза Hino — мощная установка McNeilus, благодаря которой машина может забирать не только отходы из контейнеров, но и крупногабаритные», - рассказал водитель мусоровоза Hino Олег Константинов.

Выгрузка двух-трех контейнеров длится 10-15 минут. За день мусоровоз Hino объезжает более 30 площадок. Экипажу приходится делать по два-три рейса в день на выгрузку отходов на сортировочный комплекс.

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