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Общество

Рекордный за десять лет урожай зерновых и зернобобовых культур собрали в Псковской области

Более 165 тысяч тонн зерна намолотили псковские аграрии в текущем сезоне. Это лучший урожай зерновых культур за десять лет, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

По информации регионального комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору, работы по уборке зерновых и зернобобовых культур еще не завершены — осталось убрать около 2 тысяч гектаров посевной площади.

В регионе завершается сбор и других сельскохозяйственных культур. Уже убрано и намолочено 25 тыс. тонн рапса, что составляет практически 100% от запланированного объема. Картофеля собрано около 35 тыс. тонн, овощей открытого грунта — свыше 4,5 тыс. тонн.

Перевыполнен и план по заготовке кормов для скота. Запас на одну голову скота составляет 24 ц кормоединиц. Сена заготовлено около 50 тыс. тонн (116% к плану), сенажа почти 155 тысяч тонн (111% к плану), силосной массы порядка 220 тыс. тонн (89% к плану).

В текущем году уборочная площадь зерновых культур составляет 43,5 тыс. га, рапса — порядка 9 тыс. га, картофеля  более 1,5 тыс. га, овощей открытого грунта — одна тыс. га.

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