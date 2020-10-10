Двух потерявшихся детей нашли росгвардейцы в Пскове

11:36, 10 октября 2020, ПАИ

В Пскове сотрудники Росгвардии нашли двух потерявшихся детей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

9 октября находившийся на маршруте патрулирования экипаж группы задержания вневедомственной охраны получил сообщение, что на улице Максима Горького пропали 5-летняя девочка и 6-летний мальчик. Росгвардейцы сразу выдвинулись на поиски.

Через пять минут в одном из дворов они заметили мальчика и девочку без сопровождения взрослых, приметы которых совпадали с указанными в сообщении. Здоровью и жизни детей ничего не угрожало.

Детей передали детей сотрудникам полиции.