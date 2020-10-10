0
13:19
Следователи сообщили полную информацию об инциденте со школьниками в Великих Луках
13:11
Более двух тонн колбасы, сыра и зелени пытались незаконно провезти через границу в Невельском районе
11:39
Троицкий мост закрыт в Пскове до 11 октября
10:21
Мужчина погиб в ДТП ночью на трассе в Плюсском районе
10:10
Суточная заболеваемость коронавирусом в России достигла рекорда
09:02
Названы сроки отказа от маски после вакцинации от коронавируса
01:30
Михаил Ведерников озвучил результаты комиссии по регулированию социально-трудовых отношений
Еще новости
Общество

Двух потерявшихся детей нашли росгвардейцы в Пскове

В Пскове сотрудники Росгвардии нашли двух потерявшихся детей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области. 

9 октября находившийся на маршруте патрулирования экипаж группы задержания вневедомственной охраны получил сообщение, что на улице Максима Горького пропали 5-летняя девочка и 6-летний мальчик. Росгвардейцы сразу выдвинулись на поиски. 

Через пять минут в одном из дворов они заметили мальчика и девочку без сопровождения взрослых, приметы которых совпадали с указанными в сообщении. Здоровью и жизни детей ничего не угрожало.

Детей передали детей сотрудникам полиции.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Готовы ли вы ездить на работу на велосипеде?
Проголосовать >>>

Следователи сообщили полную информацию об инциденте со школьниками в Великих Луках
10 октября 2020
Следователи сообщили полную информацию об инциденте со школьниками в Великих Луках
Более двух тонн колбасы, сыра и зелени пытались незаконно провезти через границу в Невельском районе
10 октября 2020
Более двух тонн колбасы, сыра и зелени пытались незаконно провезти через границу в Невельском районе
Троицкий мост закрыт в Пскове до 11 октября
10 октября 2020
Троицкий мост закрыт в Пскове до 11 октября
Мужчина погиб в ДТП ночью на трассе в Плюсском районе
10 октября 2020
Мужчина погиб в ДТП ночью на трассе в Плюсском районе
Суточная заболеваемость коронавирусом в России достигла рекорда
10 октября 2020
Суточная заболеваемость коронавирусом в России достигла рекорда
Названы сроки отказа от маски после вакцинации от коронавируса
10 октября 2020
Названы сроки отказа от маски после вакцинации от коронавируса
Михаил Ведерников озвучил результаты комиссии по регулированию социально-трудовых отношений
10 октября 2020
Михаил Ведерников озвучил результаты комиссии по регулированию социально-трудовых отношений
56 новых случаев коронавируса обнаружили в Псковской области
10 октября 2020
56 новых случаев коронавируса обнаружили в Псковской области

Идет загрузка...