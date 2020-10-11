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Общество

Штраф за отсутствие результатов тестов на коронавирус после прибытия из-за границы составит от 15 до 40 тысяч рублей

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова предупредила возвращающихся из-за границы россиян о том, что наказание за отсутствие результатов тестов на коронавирус после прибытия из-за границы предусматривает выплату штрафа от 15-ти до 40 тысяч рублей. Об этом сообщают 11 октября «Известия».

Также стало известно, что штраф гражданину будет выставлен в случае, если в течение трех дней не будут загружены результаты обязательных тестов на коронавирус на портал Госуслуг.

Анна Попова отметила, что наказания можно избежать при наличии оправдательных документов. 

Она напомнила, что после открытия полетов с 1 августа, 14-дневная изоляция по прилету была заменена на анализы.

«Наши граждане, авиакомпании, туристические агентства были об этом заранее проинформированы. И каждый человек, планируя свой вылет за рубеж, абсолютно точно знает, что он должен сделать по возвращении домой», — сказала Попова.

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