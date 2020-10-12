Глава Роспотребнадзора назвала особенности российской вакцины от коронавируса

20:37, 12 октября 2020, ПАИ

Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала особенности отечественной вакцины от коронавируса, которую разработал центр «Вектор», пишет «Российская газета».

По словам Анны Поповой, первая сыворотка этой вакцины лучше подойдёт гражданам старшего возраста, а также людям, находящимся в группе риска, — с хроническими заболеваниями,

Она также отметила, что вакцина центра «Вектор» – синтетическая, в ней нет естественного живого белка, фрагментов вируса. «То есть куриный белок не имеет к ней никакого отношения» – добавила специалист.

Анна Попова подчеркнула, что сотрудники Роспотребнадзора совместно с коллегами из центра «Вектор» осуществляли тщательный контроль над результатами на всех стадиях исследований и выявили отсутствие каких-либо аллергических реакций.

24 июля центр «Вектор» получил разрешение Минздрава РФ на проведение клинических испытаний вакцины на добровольцах, первый из которых получил препарат 27 июля. Клинические исследования завершились 30 сентября, а завершить процедуру регистрации вакцины планируется к 15 октября.