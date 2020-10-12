Двухэтажный жилой дом сгорел в Печорском районе

12:26, 12 октября 2020, ПАИ

Двухэтажный жилой дом сгорел в деревне Молочково-Дубенец Печорского района, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Возгорание произошло 10 октября в 10:55. Причина пожара – короткое замыкание электропроводки внутри дома.

В тот же день в 15:50 в деревне Варапаново Печорского района сгорела баня. Причиной пожара стало нарушение пожарной безопасности при эксплуатации печи. Еще одна баня из-за неисправности печи сгорела в деревне Борисенки Себежского района.

Кроме того, 10 октября в 8:11 на улице Карла Либкнехта в Острове в автомобиле ВАЗ-2106 выгорел по всей площади моторный отсек. Причиной пожара стало короткое замыкание в моторном отсеке.