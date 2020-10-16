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Общество

Смартфоном по ЖКХ: обзор приложения «Мой дом»

Псков присоединился к общероссийскому проекту «Мой дом» - любой желающий может установить одноименное приложение в смартфон. «Мой дом» позволяет отправлять с телефона сообщения о коммунальных проблемах, по характеру заявки приложение определяет адресата жалобы. Кроме того, «Мой дом» пришлет уведомление о планируемых отключениях электричества или воды, о дате перекрытия дорог на ремонт, приложение позволяет участвовать в общегородских голосованиях по благоустройству.

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