Впервые за 35 лет в Стругах Красных капитально ремонтируют объездную дорогу

16:58, 12 октября 2020, ПАИ

В Стругокрасненском районе впервые за 35 лет идет полноценный ремонт объездной дороги поселка Струги Красные. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Работы ведутся по адресной программе «Восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонного покрытия». Их проводит Стругокрасненский филиал ГБУ ПО «Псковавтодор».

Всего будет отремонтировано 2,8 километра дороги. В настоящий момент на объекте выполнено фрезерование и заканчивается укладка нижнего слоя. Еще предстоит устройство верхнего слоя из асфальтобетона, ремонт съездов и укрепление обочин песчано-гравийной смесью.

В филиале Псковавтодора отметили, что по объездной дороге Струг Красных движется весь тяжелый транспорт. На ней ежегодно проводили локальное устранение аварийных дефектов, но полноценного ремонта здесь не производилось 35 лет. Благодаря многочисленным просьбам пользователей дороги было принято решение довести ее до нормативного состояния в 2020 году.