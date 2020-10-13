Михаил Соломенный наступил по народному календарю

07:19, 13 октября 2020, ПАИ

13 октября отмечается день памяти Михаила — святого Русской православной церкви, первого митрополита Киевского, сообщает calend.ru.

По преданию, в конце X века константинопольский патриарх Николай II отправил Михаила в Корсунь, чтобы крестить князя Владимира. Позже святитель отправился в Киев, где обращал местных жителей в христианскую веру. Мощи святого Михаила хранятся в Киево-Печерской лавре.



На Руси был распространен обычай: в день Михаила молодые бабы сжигали свои соломенные постели. Этому действу придавали мистическое значение: якобы такой обряд хранит от недоброго глаза. Но есть и рациональное объяснение: за лето соломенные постели порядком поизносились, испачкались, в них могли завестись вредные насекомые, поэтому пора было поменять их на новые. Старухи сжигали только лапти — «чтобы зиме ходу дать».

К соломе русские люди относились с уважением. Говорили, что она вбирает в себя силу земную и силу солнечную. А по соломе, вытрясенной из матраца, судили о здоровье его владельца.



На Михаила было также принято купать детей на пороге. Считалось, что это защитит их от болезней зимой.



Смотрели в этот день на приметы: если первый снег выпадет на Михаила, значит, зима настанет еще не скоро. Если же к этому времени все журавли улетели на юг, значит, зима будет ранней и холодной.