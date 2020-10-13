В Стругокрасненском районе заменили стрелки на путях следования «Ласточек»

11:07, 13 октября 2020, ПАИ

Завершилась замена стрелочных переводов на путях станций Струги Красные и Владимирский Лагерь. Рабочие уложили восемь стрелочных переводов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в службе корпоративных коммуникаций Октябрьской железной дороги - филиала ОАО «РЖД».

Проведенные работы повысили надежность путей, по которым ежедневно осуществляется движение скоростных поездов «Ласточка» сообщением Санкт-Петербург – Псков и Псков – Великий Новгород – Петрозаводск.

Стрелочные переводы, ранее уложенные на деревянные шпалы, заменили на усиленные элементы пути на железобетонных шпалах с рельсами, которые рассчитаны на более высокие нагрузки. Работы проводились в технологические окна, поэтому не повлияли на график движения поездов.