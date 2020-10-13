Онлайн-семинар «Нет лет...!» организовали для пенсионеров в Псковской области

14:32, 13 октября 2020, ПАИ

Онлайн-семинар проекта «Нет лет...!» прошел в Пскове. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального отделения Пенсионного фонда России, участниками мероприятия стали псковские пенсионеры, лекторы, инструкторы групп физической активности, инструкторы когнитивных тренингов и волонтеры-активисты.

В режиме видеосвязи участники семинара обсудили вопросы здоровья и долголетия, обсудили угрозу коронавируса для пожилых людей, его симптомы и способы индивидуальной защиты.

С приветственным словом к участникам семинара обратилась управляющий региональным отделением ПФР, координатор проекта «Старшее поколение» Наталья Мельникова. Она отметила, что во время пандемии старшее поколение не отказалось от привычных активных действий, а перевело их в режим онлайн.

«Самоизоляция доказала, что компьютерные технологии позволяют сохранить достойное качество жизни даже в условиях пандемии. Интернет для современного пенсионера – больше, чем социальные сети и поиск знакомых и родных. В режиме онлайн вы решаете профессиональные и бытовые вопросы, получаете новые знания, посещаете музеи и концерты», - отметила Наталья Мельникова.

Во время встречи специалисты поделились методиками и практиками, применяемыми при изучении иностранных языков пожилыми людьми, рассказали о важности развития литературных способностей в зрелом возрасте для поддержания когнитивных особенностей организма.

Для реализации социального проекта «Нет лет…!» используется грант президента РФ на развитие гражданского общества.