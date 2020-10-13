Аккумуляторы украли трое псковичей из большегруза на улице Железнодорожной

13:44, 13 октября 2020, ПАИ

В Пскове с большегрузного автомобиля, стоявшего на территории организации по улице Железнодорожной, неизвестные украли два аккумулятора. Причиненный ущерб составил более 20 тысяч рублей, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

11 октября вечером в районе улицы Вокзальной в Пскове наряд отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции УМВД России остановил для проверки ВАЗ-2106. В машине ехали двое граждан, которые не смогли объяснить полицейским происхождение двух аккумуляторов от большегрузного автомобиля, находившихся в салоне и багажнике их «шестерки».

Мужчин доставили в отдел внутренних дел. На следующий день в полицию пришла женщина с заявлением о краже автомобильных аккумуляторов.

В краже подозреваются трое безработных псковичей 33, 23 и 19 лет. Они дали признательные показания, возбуждено уголовное дело.