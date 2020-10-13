0
13:49
Три участка трассы Заполье – Гдов отремонтируют по нацпроекту
12:53
Пранкер Лексус: Надо, чтобы люди критически мыслили и не чувствовали себя в безопасности
12:05
#Опросник ПАИ: За отсутствие каких мер безопасности перед угрозой COVID-19 людей надо строже наказывать?
12:01
Глава Роспотребнадзора: Сейчас важно не допустить COVID-диссидентства и «донести знания» до людей
11:51
Московская художница подарила картину Псковскому музею-заповеднику
11:36
Новый магазин «Леруа Мерлен» откроется в Пскове в конце октября
10:35
Псковский политехнический колледж представит русский костюм на фестивале в Ярославле
Еще новости
Общество

Аккумуляторы украли трое псковичей из большегруза на улице Железнодорожной

В Пскове с большегрузного автомобиля, стоявшего на территории организации по улице Железнодорожной, неизвестные украли два аккумулятора. Причиненный ущерб составил более 20 тысяч рублей, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

11 октября вечером в районе улицы Вокзальной в Пскове наряд отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции УМВД России остановил для проверки ВАЗ-2106. В машине ехали двое граждан, которые не смогли объяснить полицейским происхождение двух аккумуляторов от большегрузного автомобиля, находившихся в салоне и багажнике их «шестерки».

Мужчин доставили в отдел внутренних дел. На следующий день в полицию пришла женщина с заявлением о краже автомобильных аккумуляторов.

В краже подозреваются трое безработных псковичей 33, 23 и 19 лет. Они дали признательные показания, возбуждено уголовное дело.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Готовы ли вы ездить на работу на велосипеде?
Проголосовать >>>

Три участка трассы Заполье – Гдов отремонтируют по нацпроекту
13 октября 2020
Три участка трассы Заполье – Гдов отремонтируют по нацпроекту
Пранкер Лексус: Надо, чтобы люди критически мыслили и не чувствовали себя в безопасности
13 октября 2020
Пранкер Лексус: Надо, чтобы люди критически мыслили и не чувствовали себя в безопасности
#Опросник ПАИ: За отсутствие каких мер безопасности перед угрозой COVID-19 людей надо строже наказывать?
13 октября 2020
#Опросник ПАИ: За отсутствие каких мер безопасности перед угрозой COVID-19 людей надо строже наказывать?
Глава Роспотребнадзора: Сейчас важно не допустить COVID-диссидентства и «донести знания» до людей
13 октября 2020
Глава Роспотребнадзора: Сейчас важно не допустить COVID-диссидентства и «донести знания» до людей
Московская художница подарила картину Псковскому музею-заповеднику
13 октября 2020
Московская художница подарила картину Псковскому музею-заповеднику
Новый магазин «Леруа Мерлен» откроется в Пскове в конце октября
13 октября 2020
Новый магазин «Леруа Мерлен» откроется в Пскове в конце октября
Псковский политехнический колледж представит русский костюм на фестивале в Ярославле
13 октября 2020
Псковский политехнический колледж представит русский костюм на фестивале в Ярославле
Псковская область вошла в топ-5 самых «спокойных» регионов по ковид-тревожности
13 октября 2020
Псковская область вошла в топ-5 самых «спокойных» регионов по ковид-тревожности

Идет загрузка...