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#Опросник ПАИ: Что бы вы сделали на месте центрального и белорусского рынка в Пскове

Последнее время в Пскове активной темой обсуждения стал снос центрального и белорусского рынка. Корреспондент Псковского агентства информации узнал, что бы на этих местах хотели видеть жители города.

Большинство опрашиваемых сошлись во мнении, что построили бы что-то для детей. Предложены были детские площадки и парки, спортивные секции, бассейны для детей. «Что-нибудь для детей, спортивный комплекс или детский сад», – отметили жительницы города.

Также некоторые участники опроса желали бы видеть вместо рынка отели, скверы, торговые центры, которые бы совмещали в себе продажу хорошей одежды, продуктов и площадки для отдыха. «Что-нибудь приличное, пусть даже отель или гостиницу. Но то, что сейчас там, – это непорядок», – сказала жительница города.

Нашлись и те, кого все устраивает. «Рынки на месте, мне кажется. Зачем перестройку-то делать? Мне так не нужно. Мне как есть – это самое милое дело», – отметил один из псковичей.

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