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Общество

Новоржевские волонтеры участвуют в проекте «Поклонный крест»

Фото: газета «Земля новоржевская».

В Новоржевском районе реализуется грантовый проект Псковской епархии и общественного молодежного движения «Лига молодежи Псковской области» под названием «Поклонный крест», сообщает газета «Земля новоржевская». Его реализация приурочена к 75-летию Великой Победы.

Этот проект направлен на проведение мероприятий по духовно-патриотическому воспитанию детей и молодежи, поэтому объединяет молодежь, представителей Новоржевского благочиния и общественников в увековечении памяти павших.

Волонтеры под руководством специалистов отдела администрации по работе с молодежью, совместно с главами сельских и городского поселений и Новоржевским благочинием проводят уборку воинских захоронений вблизи Судовицкого канала, братской могиле в деревне Мартюши, одиночных захоронениях в деревне Никулино у подножия горы Отструха, Казариново.

Фото: газета «Земля новоржевская».

12 октября состоялась еще одна поездка волонтеров - к воинскому захоронению у деревни Бородино. В рейде приняли участие настоятель Храма Рождества Христова протоирей Стефан Вахрушев, глава сельского поселения «Новоржевская волость» Татьяна Евдокимова, специалист отдела администрации по работе с молодежью Дарья Иванова, волонтеры Вадим Кушин и учащиеся восьмого класса новоржевской школы.

Настоятель Стефан Вахрушев отслужил заупокойную литию на воинском захоронении, собравшиеся почтили память погибших минутой молчания, а затем добровольцы приступили к благоустройству. Усилиями ребят и взрослых территория вокруг памятника погибшим бойцам была выкошена и вычищена, убраны трава и ветки деревьев на дорожке и плитах.

Фото: газета «Земля новоржевская».

В Новоржевском районе запланирован еще один подобный выезд ребят и молодежи к памятникам войны. Планируется, что и в дальнейшем это направление станет одним из основных направлений работы отдела молодежной политики и волонтеров.

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