Алексей Кузьмин рассказал о ситуации с дорогами в Великолукском районе

18:05, 14 октября 2020, ПАИ

И. п. главы Великолукского района Алексей Кузьмин рассказал о ситуации с дорогами в своем муниципальном образовании в прямом эфире ПАИ-live 14 октября.

Алексей Кузьмин отметил, что полноценных ремонтов именно местных дорог в районе в 2020 году не было.

«Те деньги, которые выделяются по субсидиям, все равно шли на ремонт. Мы положили асфальт в Переслегинской волости. Просили жители, и мы сделали въезд в поселке Дорожный, там было практически невозможно проехать, все было в ямах. У нас осуществляется ремонт и песчано-гравийного исполнения. Надеюсь, что в дальнейшем ремонт региональных дорог будет продолжаться, и инфраструктура района от этого будет только улучшаться», – пояснил Алексей Кузьмин.