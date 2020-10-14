В трех школах Великолукского района появятся «Точки роста»

14:34, 14 октября 2020, ПАИ

В Булынинской, Русановской и Першинской школах Великолукского района появятся «Точки роста». Об этом сообщает газета Великолукского района «Наш путь» со ссылкой на исполняющего полномочия главы Великолукского района Алексея Кузьмина.

Он сообщил, что обустройство «Точек роста» запланировано в МОУ «Булынинская средняя школа» и МОУ «Першинская средняя школа» на 2021 год, в Русановской школе – на 2022 год (филиале МОУ «Ивановская средняя школа»).

Ранее сообщалось, что в сельских школах Псковской области открылась 41 «Точка роста». «Точки роста» - это кабинеты, оснащенные квадрокоптерами, конструкторами робототехники, шлемами виртуальной реальности, симуляторами оказания первой медицинской помощи, 3D-принтерами и необходимым программным обеспечением, которые будут функционировать как современные центры дополнительного образования. В «Точках роста» дети смогут заниматься технологией, ОБЖ, а также углубленно изучать информатику, 3D-моделирование, робототехнику.