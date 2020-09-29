41 «Точка роста» открылась в Псковской области

13:48, 29 сентября 2020, ПАИ

В сельских школах Псковской области открылся 41 Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». Один из таких кабинетов в Тямшанской гимназии осмотрел сегодня, 29 сентября, председатель регионального комитета по образованию Александр Седунов, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«Приятно, что гимназия вливается в семью «Точек роста». В этот день они открываются в сельских школах во всех уголках. Важно, чтобы эти навыки пригодились вам, чтобы вы смогли спрограммировать и распечатать на 3D-принтере любой проект», - отметил Александр Седунов на открытии образовательного центра.

В сентябре этого года по всей стране в рамках национального проекта «Образование» открылась 2 951 «Точка роста».

В Псковской области за два года появилось 49 современных образовательных центров. Это кабинеты, оснащенные квадрокоптерами, конструкторами робототехники, шлемами виртуальной реальности, симуляторами оказания первой медицинской помощи, 3D-принтерами и необходимым программным обеспечением, которые будут функционировать как современные центры дополнительного образования. В «Точках роста» дети смогут заниматься технологией, ОБЖ, а также углубленно изучать информатику, 3D-моделирование, робототехнику.