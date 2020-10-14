Михаил Мурашко: Ситуация с коронавирусом в России остается напряженной

14:54, 14 октября 2020, ПАИ

Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко заявил, что расслабляться россиянам нельзя, так как ситуация с коронавирусом остается напряженной, сообщает ТАСС.

«Мы видим, что сегодня ситуация остается напряженной, крайне напряженной. Население, к сожалению, не все выполняет те рекомендации, которые предписаны. И конечно же, поведение населения до периода, когда мы сформируем четко весь популяционный иммунитет, необходимо держать в формате соблюдения этих правил», - отметил он на онлайн-заседании комитета Госдумы по охране здоровья.

Михаил Мурашко сообщил, что прирост заболеваемости за текущую неделю увеличился с 41 до 52, почти 53 на 100 тысяч населения. В сравнении с предыдущей неделей этот рост составил в районе 26%.

«В целом по стране на сегодняшний день в амбулаторных условиях получают помощь почти 66% больных с COVID-19. Среди госпитализированных почти 20% - больные с легким течением [болезни], 68,3% - больные со средней степенью тяжести, почти 11% - с тяжелым течением. И около 1,5% - с крайне тяжелым», - проинформировал министр.

Он сообщил, что в России развернуто 176 тысяч коек для лечения и почти 470 тысяч медицинских работников оказывают помощь пациентам с новой коронавирусной инфекцией. «В оказании медицинской помощи сегодня задействовано в общей сложности 468 тысяч медицинских работников всех специальностей, которые привлекаются в «красные зоны» и для амбулаторного ведения пациентов», - отметил министр, добавив, что проблем со средствами индивидуальной защиты в России нет.