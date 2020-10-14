0
15:47
Около 300 масок раздали волонтеры в Пскове во время акции «СтопCOVID 2.0»
15:38
Гимназию и два детских сада реконструируют в Великолукском районе
15:36
Деревню Переслегино Великолукского района благоустроят в 2021 году
15:35
Парикмахер из Порхова стал лучшим мужским стилистом России
15:31
Три школы в Великолукском районе утеплят за 10 миллионов рублей
15:07
Александр Козловский: Избирательная программа «Единой России» формируется совместно с жителями Псковской области
14:40
В Пскове мошенницы похитили у пенсионера 350 тысяч рублей
Еще новости
Общество

Михаил Мурашко: Ситуация с коронавирусом в России остается напряженной

Фото: Сергей Медведев/ТАСС

Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко заявил, что расслабляться россиянам нельзя, так как ситуация с коронавирусом остается напряженной, сообщает  ТАСС.

«Мы видим, что сегодня ситуация остается напряженной, крайне напряженной. Население, к сожалению, не все выполняет те рекомендации, которые предписаны. И конечно же, поведение населения до периода, когда мы сформируем четко весь популяционный иммунитет, необходимо держать в формате соблюдения этих правил», - отметил он на онлайн-заседании комитета Госдумы по охране здоровья.

Михаил Мурашко сообщил, что прирост заболеваемости за текущую неделю увеличился с 41 до 52, почти 53 на 100 тысяч  населения. В сравнении с предыдущей неделей этот рост составил в районе 26%.

«В целом по стране на сегодняшний день в амбулаторных условиях получают помощь почти 66% больных с COVID-19. Среди госпитализированных почти 20% - больные с легким течением [болезни], 68,3% - больные со средней степенью тяжести, почти 11% - с тяжелым течением. И около 1,5% - с крайне тяжелым», - проинформировал министр.

Он сообщил, что в России развернуто 176 тысяч коек для лечения и почти 470 тысяч медицинских работников оказывают помощь пациентам с новой коронавирусной инфекцией. «В оказании медицинской помощи сегодня задействовано в общей сложности 468 тысяч медицинских работников всех специальностей, которые привлекаются в «красные зоны» и для амбулаторного ведения пациентов», - отметил министр, добавив, что проблем со средствами индивидуальной защиты в России нет. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Готовы ли вы ездить на работу на велосипеде?
Проголосовать >>>
  • Сюжет
  • Пандемия коронавируса
67 школьников заболели коронавирусом в Псковской области Михаил Мурашко: Ситуация с коронавирусом в России остается напряженной Еще 64 человека заразились коронавирусом в Псковской области Из-за коронавируса псковские школы получат рекомендации по проведению массовых мероприятий Псковские волонтеры раздали средства индивидуальной защиты пассажирам в автобусах Эксперт: Заразиться коронавирусом можно с шерсти домашних животных Минздрав РФ разрешил использование вакцины «Спутник V» на людях старше 60 лет Криштиану Роналду заболел COVID-19 Глава Роспотребнадзора: Сейчас важно не допустить COVID-диссидентства и «донести знания» до людей Глава Роспотребнадзора назвала особенности российской вакцины от коронавируса
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Около 300 масок раздали волонтеры в Пскове во время акции «СтопCOVID 2.0»
14 октября 2020
Около 300 масок раздали волонтеры в Пскове во время акции «СтопCOVID 2.0»
Гимназию и два детских сада реконструируют в Великолукском районе
14 октября 2020
Гимназию и два детских сада реконструируют в Великолукском районе
Деревню Переслегино Великолукского района благоустроят в 2021 году
14 октября 2020
Деревню Переслегино Великолукского района благоустроят в 2021 году
Парикмахер из Порхова стал лучшим мужским стилистом России
14 октября 2020
Парикмахер из Порхова стал лучшим мужским стилистом России
Три школы в Великолукском районе утеплят за 10 миллионов рублей
14 октября 2020
Три школы в Великолукском районе утеплят за 10 миллионов рублей
Александр Козловский: Избирательная программа «Единой России» формируется совместно с жителями Псковской области
14 октября 2020
Александр Козловский: Избирательная программа «Единой России» формируется совместно с жителями Псковской области
В Пскове мошенницы похитили у пенсионера 350 тысяч рублей
14 октября 2020
В Пскове мошенницы похитили у пенсионера 350 тысяч рублей
В трех школах Великолукского района появятся «Точки роста»
14 октября 2020
В трех школах Великолукского района появятся «Точки роста»

Идет загрузка...