Великие Луки первыми в Псковской области получили паспорт готовности к отопительному сезону

13:03, 14 октября 2020, ПАИ

Великие Луки первыми в Псковской области получили паспорт готовности к отопительному сезону, сообщает официальный Telegram-канал региона.

Получение документа означает, что во всем муниципальном образовании весь жилой фонд, социальные объекты, сети тепло- и водоснабжения на 100% готовы к отопительному сезону.

Для этого проводилась опрессовка систем: работники ЖКХ подавали давление в 12 атмосфер в сети и в течение суток смотрели, где произойдут порывы. Затем слабые места ремонтировались, чтобы обеспечить бесперебойную работу во время отопительного сезона.

Вторым отчитался о готовности к отопительному сезону Палкинский район. Муниципальное образование полностью готово к зиме и получило соответствующий паспорт. Остальные муниципалитеты должны получить паспорта готовности до 15 ноября.