Парикмахер из Порхова стал лучшим мужским стилистом России

15:35, 14 октября 2020, ПАИ

Парикмахер из Порхова Мухаммад Шодмон стал абсолютным чемпионом России в номинации «Барбер-стилист. Мужские стрижки». Награду ему вручили по итогам чемпионата России по парикмахерскому искусству и эстетике. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети.



Мухаммад Шодмон является чемпионом Псковской области, входит в состав сборной России. Год назад сборная команда России по парикмахерскому искусству и эстетике приняла участие в чемпионате мира в Париже, который собрал более 1,5 тысяч мастеров со всего мира. Там Мухаммад Шодмон завоевал серебро за классическую мужскую стрижку.

Мухаммад живет и работает в Порхове, к нему регулярно приезжают стричься жители Москвы и Санкт-Петербурга.