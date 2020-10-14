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Общество

Ущицкую школу в Куньинском районе капитально отремонтируют до 1 декабря

Фото газеты «Пламя» Куньинского района

Здание Ущицкой средней общеобразовательной школы в Куньинском районе капитально отремонтируют до 1 декабря. Об этом сообщает газета Куньинского района «Пламя».

Соответствующая документация опубликована в Единой информационной системе в сфере закупок. Подрядной организации предстоит сделать кровлю из волнистых хризотилцементных листов, усилить фундамент, отремонтировать полы в помещениях № 14, 15 и 21, установить оконные блоки из ПВХ профилей. Два класса отремонтируют под кабинеты «Точка роста». Начальная (максимальная) цена контракта составляет 2 652 307 рублей.

Финансирование осуществляется из бюджета Куньинского района в виде субсидий из федерального и областного бюджетов. Аукцион по определению подрядчика состоится в электронной форме 22 октября.

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