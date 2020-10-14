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Общество

Если в классе обнаружили коронавирус - пошаговая инструкция

Фото Дарьи Хватковой.

В нескольких регионах страны из-за коронавируса начались внеплановые каникулы. В Псковской области коронавирусом заразились 67 школьников, но ситуация остаётся под контролем, поскольку на дистанционный формат обучения переводят только те классы, в которых у кого-то из учеников выявили коронавирус. Подробную инструкцию о том, что следует делать, если у одноклассника вашего ребенка выявили коронавирус, с помощью главного врача Псковской детской поликлиники Эльвиры Мелех и сотрудников регионального управления Роспотребнадзора составила «Псковская правда».

Если заболел одноклассник

Если у одного из школьников выявили коронавирус, то ему назначают лечение, и он отправляется на больничный. Ребенка постоянно наблюдают врачи. Мазки на коронавирус у заболевшего берут в первый, третий и одиннадцатый день. Школьника выписывают только после двух отрицательных тестов на коронавирус и по истечение 14 дней.

Если после лечения тест на коронавирус у ребенка снова положительный, то мазки начинаются брать через каждые стуки и продолжают так делать до двух отрицательных результатов подряд.

Что делать другим ученикам

Класс в этом случае вынужден уйти на двухнедельный карантин. Специальными дезсредствами в помещении класса и местах общего пользования проводят обработку.  Здоровым школьникам, у которых был контакт с зараженным, мазок на COVID-19 берут на 8-10 день. У детей с признаками ОРВИ тест делают в первый же день. При истечение срока карантина и отрицательном тесте, школьники возвращаются в школу.

Если за время нахождения класса на карантине, коронавирус подтвердится еще у одного ребенка, то вся процедура проводится заново.

Что делать родителям

Родителям следует сохранять спокойствие и поддержать детей. Родители учеников, которые только контактировали с заболевшими, не должны соблюдать режим самоизоляции и сдавать им тесты не нужно.

Если у одного из учеников подтверждается COVID-19, то Роспотребнадзор определяет круг контактных лиц. На основании расследования выдается предписание детской городской поликлинике на проведение тех или иных действий. Без такого предписания поликлиника никаких действий предпринимать не может.

По номеру 8-800-444-10-41 жители Псковской области могут задать любой вопрос, касающийся этой инфекции.

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