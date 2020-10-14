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Общество

67 школьников заболели коронавирусом в Псковской области

На сегодняшний день диагноз новой коронавирусной инфекции подтвержден у 67 псковских школьников. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.

С начала учебного года на дистанционное обучение перевели 16 учебных классов в 12 школах Псковской области.

С 13 октября по решению Роспотребнадзора на дистанционный режим работы перевели Яммскую среднюю школу в Гдовском районе. Коронавирусом заболел директор школы.

Кроме того, в Порховском районе Павская средняя школа временно была переведена на заочный формат обучения. На данный момент школа работает в обычном режиме.

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