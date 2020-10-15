Бах и Медельсон прозвучат в печорской кирхе 18 октября
18 октября в 16:00 в кирхе Святого Петра в Печорах на улице Гагарина, 12 А состоится концерт органной музыки. Перд слушателями выступит органистка из Москвы Виктория Гамазова, сообщили Псковскому агентству информации организаторы концерта.
В программе:
И. С. Бах Прелюдия и фуга до минор BWV 546
И. С. Бах Хоральная прелюдия «Wenn wir in hochsten Noten sein BWV 641
Д. Букстехуде Чакона ми минор
С. Франк Прелюдия, фуга и вариация
Ф. Мендельсон Соната №2 до минор в четырёх частях
А. Гильман Elevation
И. Брамс Хоральная прелюдия «Herzlich tut mich erfreuen «op. 122, №4
И. С. Бах Токката и фуга ре минор BWV 565.
Виктория Гамазова в 2007 году закончила Национальную музыкальную академию Украины им. П. Чайковского в Киеве. В 2012 году окончила магистратуру Санкт-Петербургский государственный университет. Затем повышала свой профессиональный уровень на мастер-классах профессоров: Римской консерватории Луиджи Челегина (Италия), Высшей академии искусств «Моцартеум» Хериберта Метцгера, Иоганна Труммера (Австрия), Кристофера Стембриджа (Англия), Берта Висгерхофа (Нидерланды), Хольгера Геринга, Франца Данкзагмюллера (Германия).
С 2003 по 2015 работала солисткой-органисткой в Днепропетровском доме органной и камерной музыки. С 2015 по настоящее время живёт в Москве, занимается концертной деятельностью, выступая в городах Украины, России, Белоруссии и Польши.