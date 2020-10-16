В России испытают цифровой рубль на практике

08:37, 16 октября 2020, ПАИ

В России проведут эксперимент по использованию цифрового рубля для ограниченного круга лиц после общественных консультаций, пишет газета «Известия» со ссылкой на Центробанк.

По информации регулятора, граждане и предприятия смогут приобретать цифровые рубли, обменивая их за наличные или денежные средства, которые хранятся на их банковских счетах. Также авторы идеи рассматривают возможность получения зарплат, пособий и иных выплат в цифровых рублях.

Среди плюсов новой формы национальной валюты в Центробанке назвали более низкие комиссии в сравнении с другими безналичными способами платежей и расчётов.