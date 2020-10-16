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Общество

Пропавшего прошлогодней весной великолучанина ищет полиция

Фото УМВД России по Псковской области

Полиция продолжает поиски пропавшего прошлогодней весной 44-летнего жителя Великих Лук Андрея Фёдорова, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

22 марта 2019 года мужчина ушёл из дома на улице Радищева в Великих Луках. Его местонахождение до сих пор не установлено.

Андрей Фёдоров был одет в чёрную куртку с красными манжетами, чёрную вязаную шапку, чёрные спортивные штаны, сапоги (низ - резиновый, верх - матерчатый).

Всех, кто располагает информацией о местонахождении разыскиваемого, просят позвонить по телефонам: (811-53) 5-27-94, 8(906)223-11-28 или 02.

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