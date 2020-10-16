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Главный врач «скорой помощи» Псковской области Денис Сачков – в эфире ПАИ-live

Гостем эфира ПАИ-live на сайте Псковского агентства информации в пятницу, 16 октября, стал главный врач Службы «скорой помощи» Псковской области Денис Сачков.

Где брать кадры? Как привлечь медиков на работу в «скорой»? Что с техническим оснащением? Какой будет новая униформа сотрудников региональной «скорой помощи»? Как быстро должна приезжать машина на вызов? Как реагируют псковичи на ковид-бригады? Об этом Денис Сачков рассказал руководителю проекта ПАИ-live Александру Машкарину.

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