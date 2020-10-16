Псковского студента задержали за распространение наркотиков

13:37, 16 октября 2020, ПАИ

20-летнего студента задержали по подозрению в сбыте наркотиков в Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Молодого человека задержали с поличным при проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, студент действовал в составе организованной группы и занимался незаконным сбытом наркотиков через «тайники-закладки» на территории региона.

Во время обыска полицейские обнаружили у молодого человека 144 расфасованных свёртка, более 250 граммов наркотиков, электронные весы и упаковочный материал.

На момент задержания студент успел оборудовать в Пскове около 30 тайников с наркотиками общей массой более одного килограмма.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 (приготовление к преступлению и покушение на преступление) и части 4 статьи 228.1 (сбыт наркотических средств в крупном размере) УК РФ.